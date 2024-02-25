Черчесов оценил шансы «Краснодара» в гонке с «Зенитом»

Экс-наставник «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о шансах «Краснодара» в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«Они составили достойную конкуренцию «Зениту». Если в первой части составили, то почему и сейчас не могут? У нас единственная страна, которая имеет такой перерыв в чемпионате», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

После 18 сыгранных туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. На второй позиции с отставанием в два балла идет петербургский «Зенит». Топ-3 замыкает московское «Динамо», набравшее 32 очка.