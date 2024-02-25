Президент «Урала»: «Лучше расширить лигу вместо налога на легионеров»

Президент «Урала» Григорий Иванов предложил увеличить число участников РПЛ вместо налога на иностранных игроков.

«Давайте лучше расширим лигу, и будет больше мест нашим футболистам. А так - сделать налог на легионеров и отдать опять деньги… А где у клубов деньги? Всем тяжело», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

После первой половины сезона Российской премьер-лиги екатеринбургский клуб набрал 19 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва «Урал» на выезде встретится с грозненским «Ахматом». Игра пройдет в субботу, 2 марта.