Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала»: «Лучше расширить лигу вместо налога на легионеров»

25 Февраля 2024 • 13:02 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов предложил увеличить число участников РПЛ вместо налога на иностранных игроков.

«Давайте лучше расширим лигу, и будет больше мест нашим футболистам. А так - сделать налог на легионеров и отдать опять деньги… А где у клубов деньги? Всем тяжело», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

После первой половины сезона Российской премьер-лиги екатеринбургский клуб набрал 19 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва «Урал» на выезде встретится с грозненским «Ахматом». Игра пройдет в субботу, 2 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена «Бавария» приняла решение по Моуринью «Реал» хочет вернуть двух звёзд Клопп принял решение по будущему Де Брёйне принял решение по своему будущему Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума» ​Месси выступил с заявлением Тухель покинет «Баварию» в конце сезона «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Московское «Динамо» одержало восьмую победу подряд в КХЛ, переиграв «Адмирал» Чесноков высказался о сотрудничестве между Медведевым и Симоном Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Февраля
14:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Маслова рассказал, что сменить клуб защитнику «Спартака» помешали противопоказания к игре на синтетике
13:51 · Россия. Премьер-лига
Литвинов вернётся в общую группу «Спартака» после игры с «Зенитом»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля: «Хорхе готов провести вторую часть сезона на хорошем уровне»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Петкович готов вернуться в РПЛ
13:25 · Россия. Премьер-лига
Бушманов оценил решение Классена остаться в «Спартаке»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Гарре вернулся в общую группу «Крыльев Советов»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Черчесов оценил шансы «Краснодара» в гонке с «Зенитом»
13:02 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Лучше расширить лигу вместо налога на легионеров»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказал мнение о матче «Зенит» - «Спартак»
12:33 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался о ситуации Джикии и «Спартака»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Петкович высказался о ситуации с Промесом
12:19 · Россия. Премьер-лига
Ещенко высказал мнение о новом контракте Павлова со «Спартаком»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Юран ответил, готов ли взять Мостового на стажировку
11:41 · Россия. Премьер-лига
Силкин оценил готовность «Динамо» к возобновлению РПЛ
11:36 · Россия. Премьер-лига
До Роналду ещё далеко: Дзюба опубликовал видео из тренажёрного зала
Все новости
Рекомендуем