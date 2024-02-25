Черчесов высказал мнение о матче «Зенит» - «Спартак»

Экс-главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов высказался насчет предстоящего поединка между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

«Нельзя ждать (качественного) уровня в таком матче. Никогда не бывает так, что все сразу после перерыва начинают показывать хорошую игру. Но атмосфера на матче будет прекрасная, будет много зрителей», - передает слова тренера «Матч ТВ».

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» 2 марта. В преддверии этого поединка «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» располагается на пятой строчке.