Черчесов высказался о ситуации Джикии и «Спартака»

Экс-наставник сборной России и столичного «Спартака» Станислав Черчесов высказался о ситуации защитника Георгия Джикии в стане «красно-белых».

«Знаю ситуацию, но не знаю, что внутри. Георгия знаю не понаслышке. Вдвойне неприятно, что есть вопрос, который не закрыли, и он вылез наружу. Надеемся, что всё закончится хорошо», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Джикия лишился места в составе «Спартака» по ходу нынешнего сезона. В первой половине игровой кампании защитник провел всего девять поединков. Срок действующего контракта Георгия с «красно-белыми» истекает по окончании сезона-2023/2024.