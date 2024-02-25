Петкович высказался о ситуации с Промесом

Бывший защитник московского «Спартака» Марко Петкович в беседе с журналистами прокомментировал ситуацию с нападающим команды Квинси Промесом.

«Слышал ли о ситуации с Промесом? Конечно, слышал. Не хочу говорить про это. Это особая проблема. Очень тяжело говорить об этом», - приводятся слова Петковича на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Марко защищал цвета «народной команды» с 2017 по 2019 год.

Промес был приговорен судом Амстердама на шесть лет тюрьмы за участие в контрабанде наркотических веществ.

После 18 туров РПЛ «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в таблице.