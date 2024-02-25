Ещенко высказал мнение о новом контракте Павлова со «Спартаком»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с журналистами поделился мнением о продлении трудового соглашения с защитником Павлом Масловым.

«Любой футболист хочет подписать контракт со «Спартаком». Маслов может находиться рядом с основой. Он хороший защитник, на него рассчитывают, поэтому и предложили контракт», - передает слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Новый контракт Маслова с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года.

В первой половине сезона-2023/2024 защитник провел за «народную команду» всего четыре встречи, не отметившись результативными действиями.