Юран ответил, готов ли взять Мостового на стажировку

Наставник «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос, готов ли он взять на стажировку Александра Мостового.

«Александра - с удовольствием», - заявил специалист в эфире «Коммент.Шоу».

Стоит отметить, что Мостовой проходит обучение в академии РФС. После получения тренерской лицензии он должен отправиться на стажировку в какой-то клуб.

После первой половины сезона «Пари НН» набрал 24 очка и занимает девятую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. В первом поединке после зимнего перерыва команда Юрана на домашней арене примет воронежский «Факел». Встреча состоится 3 марта.

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