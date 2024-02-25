Силкин оценил готовность «Динамо» к возобновлению РПЛ

Экс-тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением насчет готовности команды ко второй половине сезона Российской премьер-лиги.

«Когда начнут биться за очки и места, тогда будет понятно, на что эта команда способна. А эти положительные результаты «Динамо» на сборах не говорят о том, что так же будет и в чемпионате», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

После 18 туров Российской премьер-лиги динамовцы набрали 32 балла и располагаются на третьей позиции в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от идущего первым «Краснодара» на шесть очков.