До Роналду ещё далеко: Дзюба опубликовал видео из тренажёрного зала

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба продемонстрировал физическую форму на зимних тренировочных сборах с командой.

35-летний российский футболист занимался с двумя гантелями по 12,5 кг. А в конце Дзюба в привычной манере немного попозировал.

Ранее форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в социальных сетях опубликовал фото с сыном без футболок в тренажёрном зале. На сегодняшний день пост собрал почти 20 млн лайков в соцсети.

Первый матч после зимнего перерыва «Локомотив» проведёт 3 марта против «Динамо» в рамках 19-го тура РПЛ.