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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал об отказе Классена покидать «Спартак»

25 Февраля 2024 • 11:08 Комментировать

Агент Сергей Галунов высказался об отказе защитника Леона Классена покидать московский «Спартак» в зимнее трансферное окно. Игрока хотел арендовать один из казахстанских клубов.

«Всё было позитивно и конструктивно, пока ситуация не дошла до игрока и его представителя. От них ответ был категоричный – игрок никуда из «Спартака» не поедет, будет биться за место в составе», - передает слова Галунова Metaratings.ru.

Классен перешел в «Спартак» в январе 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата России защитник сыграл два матча и сделал голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леон Классен Сергей Галунов ещё теги
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