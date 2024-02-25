Агент рассказал об отказе Классена покидать «Спартак»

Агент Сергей Галунов высказался об отказе защитника Леона Классена покидать московский «Спартак» в зимнее трансферное окно. Игрока хотел арендовать один из казахстанских клубов.

«Всё было позитивно и конструктивно, пока ситуация не дошла до игрока и его представителя. От них ответ был категоричный – игрок никуда из «Спартака» не поедет, будет биться за место в составе», - передает слова Галунова Metaratings.ru.

Классен перешел в «Спартак» в январе 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата России защитник сыграл два матча и сделал голевую передачу.