Панюков: «Дзюба заходит в раздевалку и сразу ищет жертву»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Панюков высказался о бывшем одноклубнике Артёме Дзюбе.

«Дзюба веселый. В раздевалке самый громкий. Когда заходит в раздевалку, сразу ищет глазами, до кого докопаться. Ищет жертву. И потом будет минут 10 ха-ха ловить, клички придумывать», - рассказал Андрей на ютуб-канале «На банке».

В настоящий момент Дзюба выступает за московский «Локомотив». В первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги 35-летний нападающий сыграл 16 поединков. На счету форварда четыре забитых мяча и три результативные передачи.