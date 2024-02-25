Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о возможном уходе форварда «армейцев» Фёдора Чалова.

«Если он чувствует в себе силы, то почему и нет? Если мы возьмём время, как он провёл вторую часть чемпионата в «Базеле», то он приехал оттуда другим человеком совершенно. Поэтому он и здесь. После поездок в командировки Чалов прибавил и раскрылся. Если попадёшь в европейский чемпионат выше классом, чем РПЛ, то это шанс для роста», — сказал Чанов.

Фёдор Чалов только один раз был в зарубежном клубе. Он провёл вторую часть сезона-2021/22 в швейцарском «Базеле». Россиянин сыграл 16 матчей за клуб, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.