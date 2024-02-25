Юран сделал выбор между «Спартаком» и раем

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран сделал выбор между московским «Спартаком», за который он выступал в бытность футболистом, и раем.

«Спартак» или рай? Наверное, рай», - сказал российский специалист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

После первой части нынешнего сезона нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва «Пари НН» на домашней арене примет воронежский «Факел». Поединок состоится 3 марта.

Лидером чемпионата является «Краснодар». Вторым идет «Зенит», а третьим - московское «Динамо».