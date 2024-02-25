Юран ответил, есть ли в России договорные матчи

Наставник «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос о том, есть ли в российском футболе договорные игры.

«Есть ли в России договорные игры? Нет», - высказал мнение специалист на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

После первой половины сезона нижегородский коллектив набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В первом поединке чемпионата страны после зимнего перерыва «Пари НН» на домашнем стадионе примет воронежский «Факел». Встреча состоится 3 марта.

Лидером РПЛ является «Краснодар». Вторым идет петербургский «Зенит», а третьим московское «Динамо».

Юран: «Я дойду до чемпионства»