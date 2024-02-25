Самые дорогие приобретения российских клубов зимой-2024

В России возобновляется сезон, а вот трансферное окно закрылось. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает самые дорогие приобретения отечественных клубов, совершённые зимой.

Дардан Шабанхаджай

Куда: «Рубин»

Откуда: «Мура» (Словения)

Стоимость: 1,2 млн евро*

«Рубин» зимой решил немного усложнить жизнь отечественным комментаторам, укрепив атаку 22-летним австрийским форвардом. Своим именем Дардан Шабанхаджай обязан косовским корням. Интересно, что в атаке казанцев теперь будет два этнических косовара, ведь с лета за татарский клуб выступает Мирлинд Даку. Ранее Шабанхаджай выступал в Словении, и в текущем сезоне за «Муру» в 19 матчах забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. По статистике нападающий выглядит интересно, так что он может стать хорошим усилением для «Рубина».

Виктор Са

Куда: «Краснодар»

Откуда: «Ботафого» (Бразилия)

Стоимость: 1,5 млн евро

«Краснодар» зимой пытался укрепить линию атаки, чтобы отстоять первую строчку в турнирной таблице. Однако всю зиму «быки» делали попытки, которые ни к чему не привели. В итоге на флажке «Краснодар» заполучил новичка, но вряд ли того, о котором мечтали. В марте Са исполнится 30 лет, при этом он не может похвастаться успешной карьерой. В составе «Ботафого» бразилец провёл 93 матча во всех турнирах и забил лишь 10 голов, сделав 8 ассистов. Очевидно, что и в «Краснодаре» не слишком рассчитывают на игрока, учитывая, что контракт подписан всего на полтора сезона. По слухам, кстати, наставник «Краснодара» Владимир Ивич не согласовал подписание Са.

Кирилл Капленко

Куда: «Балтика»

Откуда: «Оренбург»

Стоимость: 1,6 млн евро

Самым дорогим внутренним трансфером стал переход между двумя командами, которые борются за выживание. На самом деле даже удивительно, что «Оренбург» согласился отпустить в стан конкурента игрока, который был важным в первой части сезона. С другой стороны, «Балтика» за воспитанника «Зенита» заплатила немалые деньги. Редко, когда внутренний трансфер в России, не касающийся топ-клубов, составляет такие деньги. Правда, этот переход может стоить уральцам места в элите. В Калининграде же Капленко должен закрыть место опорного полузащитника, чтобы помочь как раз сохранить прописку.

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Роналдо

Куда: «Ростов»

Откуда: «Левски» (Болгария)

Стоимость: 2 млн евро

«Ростов» пополнился нападающим со звёздным именем. Роналдо, правда, по позиции ближе к не к бразильскому однофамильцу, а к португальскому. Новичок дончан действует скорее ближе к флангу атаки, как португалец действовал в молодости. Правда, назвать этого Роналдо голеадором нельзя. За «Левски» во всех турнирах бразилец провёл 66 матчей, забил 12 голов и сделал 8 ассистов. С другой стороны, Роналдо ещё довольно молод, ему в декабре исполнилось 23 года, так что у него ещё есть время прибавить.

Жерзино Ньямси

Куда: «Локомотив»

Откуда: «Страсбур» (Франция)

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Стоимость: 3,5 млн евро

Ещё пару лет назад подобный трансфер не вызвал бы удивления, но сейчас надо отдать должное «Локомотиву». «Железнодорожники» подписали футболиста, который в первой части сезона стабильно выступал в чемпионате Франции. Сейчас заманить игрока с таким опытом в Россию по понятным причинам проблематично. При этом «Страсбур» идёт в середине таблицы, что лишь добавляет солидности переходу. Очевидно, что высокий француз приобретён «Локомотивом» для решения проблемы в центре обороны, которая была. Интересно, кто станет напарником Ньямси – Фассон или кто-то из россиян.

Нино

Куда: «Зенит»

Откуда: «Флуминенсе» (Бразилия)

Стоимость: 5 млн евро

«Зенит», ушедший на зимовку на втором месте, мощно провёл трансферную кампанию, собрав новичков до первого сбора. Одной из целей было укрепление обороны. Нино не был приоритетом, но Лукас Беральдо предпочёл «ПСЖ». После этого «Зенит» подписал теперь уже бывшего капитана «Флуминенсе». Нино был лидером обороны в своём бывшем клубе, и ментальный лидер в защитную линию питерцам явно не повредит. С другой стороны, Нино – игрок довольно рискованный. Он любит начинать атаки, но порой делает слишком рискованные передачи. Есть у Нино в активе матчи за сборную страны, но скорее по той причине, что «селесао» возглавлял как раз бывший наставник «Флу».

Кевин Кастаньо

Куда: «Краснодар»

Откуда: «Крус Асуль» (Мексика)

Стоимость: 7,3 млн евро

Лидер чемпионата укрепил среднюю линию команды. «Краснодару» в принципе не мешало усиление в эту зону, а после ухода Ильзата Ахметова в «Зенит» ситуация стала критической. Усиление «быки» нашли в Мексике. Интересно, что «Крус Асуль» буквально прошлым летом приобрёл Кастаньо за 3,66 млн евро, а спустя полгода продал в два раза дороже. Уровень Кастаньо подтверждают 7 матчей в составе сборной Колумбии, которые он провёл за прошлый календарный год, в том числе выйдя в стартовом составе на отборочный поединок к чемпионату мира против Бразилии.

Педро

Куда: «Зенит»

Откуда: «Коринтианс» (Бразилия)

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Стоимость: 9 млн евро

Питерцы договорились о трансфере вингера ещё летом, но переход был осуществлён лишь сейчас, потому что ему лишь в феврале исполнилось 18 лет. «Зенит» заплатил за Педро немалые деньги, учитывая возраст. Не Роке и не Эндрик, но всё же тоже немало. Интересно, насколько на него рассчитывают в стане питерцев. Юный возраст намекает, что Педро должен постепенно наигрываться, но, судя по сборам, Педро вполне может с ходу пробиться в состав. В общем, одна из главных интриг второй части сезона заключается в том, чтобы пристально следить за бразильцем.

Манфред Угальде

Куда: «Спартак»

Откуда: «Твенте» (Нидерланды)

Стоимость: 13 млн евро

Переход костариканца стал одним из самых обсуждаемых в России. С одной стороны, многие отмечали, что несмотря на всю политическую ситуацию «Спартак» сумел договориться с клубом из Нидерландов. С другой – обсуждалось, что «Твенте» просто не мог отказаться от предложения, потому что «красно-белые» переплатили за Угальде не то в два, не то в три раза. Так или иначе «Спартак» купил форварда, а команде было необходимо закрыть эту позицию. При этом Угальде молод, так что есть время для роста и развития. По своему типажу это нападающий совсем иного толка, чем Соболев. Сложно сказать, какие отношения у российского нападающего с Гильермо Абаскалем, но костариканец в любом случае добавит вариативности.

Артур

Куда: «Зенит»

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Откуда: «Палмейрас» (Бразилия)

Стоимость: 15 млн евро

Первое место в нашем рейтинге занимает игрок «Зенита». Питерцы летом не стали покупать замену Малкому, надеясь решить его отсутствие внутренними резервами. В полной мере это не получилось, и теперь на замену ему приехал Артур. Конечно, замена не идеальная, но для текущего уровня отечественной Премьер-лиги он должен подойти под решение задачи. В феврале ему исполнилось 26 лет, он выступал за молодёжные сборные Бразилии, призывался и в главную, но на поле не выходил. Зимой ходили слухи, что Семак вроде не очень доволен Артуром, но верить этому пока не стоит, надо подождать официальных матчей.

* Все стоимости указаны по данным портала Transfermarkt.

Самые крупные траты российских клубов в зимнее трансферное окно

Роман Андреев