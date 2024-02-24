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Чистяков назвал лучшего центрального защитника в мире

24 Февраля 2024 • 23:16 Комментировать

Футболист «Сочи» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос о том, какой центральный защитник нравится ему больше всего.

— Маркиньос. Он универсальный, умный, техничный. У него нет слабых качеств. Раньше нравился Рамос, но сейчас у него уже закат карьеры», — заявил Чистяков «РБ Спорту».

Игрок добавил, что еще ему нравился Пуйоль, который любил проявить свои бойцовские качества.

29-летний Маркиньос выступает за французский «ПСЖ». В текущем сезоне бразилец появился на поле в 26 играх с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две голевые передачи. Рыночная стоимость Маркиньоса, по данным Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

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Севилья ПСЖ Серхио Рамос Карлес Пуйоль Маркиньос Сочи Дмитрий Чистяков ещё теги
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