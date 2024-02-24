В прессе появилась информация о том, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал уговорил защитника Павла Маслова остаться в команде. Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности.

По нашим данным, Амарал не уговаривал Маслова не уходить из клуба зимой. 23-летний футболист сам решил активировать опцию продления своего контракта со «Спартаком» ещё на один год – у футболиста было такое право.

Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт 2 марта – против «Зенита» на выезде. На текущий момент «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.