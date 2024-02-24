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​Стало известно, кто убедил Маслова не уходить из «Спартака»

24 Февраля 2024 • 21:58 Комментировать

В зимнее трансферное окно защитник Павел Маслов мог уйти из «Спартака». У футболиста был вариант с армянским «Урарту», однако в итоге он остался в московской команде.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Маслов прислушался к мнению спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала. Португалец сказал Павлу, что чемпионат Армении не соответствует его уровню, и что период там станет для игрока потерей времени, после которого пробиться в основу «Спартака» будет сложно.

В итоге Маслов активировал опцию продления контракта со «Спартаком» до конца сезона 2024/2025. В следующий раз игрок оценит свою ситуацию ближайшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов Томаш Амарал ещё теги
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