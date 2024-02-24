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Личка заявил, что ЦСКА заслуживал победы в игре с «Динамо»

24 Февраля 2024 • 21:14 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва

Наставник «Динамо» Марцел Личка высказался после победы над ЦСКА (2:1) в минувшем товарищеском матче.

Стоить сказать, что «бело-голубые» уступали со счетом 0:1 до 83-й минуты, после чего забили два мяча с разницей в шесть минут и вырвали победу.

По словам Лички, 70 минут ЦСКА играл лучше «Динамо», но плюс команды в том, что она смогла перевернуть игру.

«ЦСКА был лучше при игре с мячом, а также в движении без него. Их победа со счетом 1:0 была бы заслуженной, до пропущенного гола у нас не получалось ничего», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

3 марта «Динамо» примет у себя дома «Локомотив» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. Начало матча запланировано на 16:30 по мск.

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