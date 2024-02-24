​В США оценили скандал с игроком «Спартака» Промесом

На страницах сайта известной американской телекомпании СNN вышел материал о нападающем «Спартака» Квинси Промесе. Как известно, нидерландец недавно получил шесть лет тюрьмы – на родине его признали причастным к контрабанде наркотиков.

«Эта звезда футбола была заочно приговорена к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Он всё ещё играет», - такой заголовок имеет материал.

«Похоже, он [Промес] вёл необычайную двойную жизнь», - пишет автор в тексте, добавляя, что форвард поиграл за «Аякс» и «Севилью».

При этом стоит отметить, что какие-то серьёзные выводы о Промесе СNN не делает – в материале просто рассказывается скандальная история. Телекомпания обратилась к представителям игрока «Спартака», но не получила никаких комментариев.