Мостовой заявил, что забил бы 15-18 голов в текущем сезоне РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, сколько бы сейчас голов он смог забить.

«Я положил бы 15-18 мячей в нынешнем сезоне РПЛ. А почему не положил бы?» — цитирует Мостового портал «РБ Спорт».

Бывший футболист добавил, что не так давно в чемпионате России становились лучшими бомбардирами те игроки, которые забивали по 15 голов в сезоне.

Помимо этого, Мостовой высказался о голевых передачах, заявив ему смешно от того, что сейчас считаются ассисты, а когда он делал их по 20 штук за сезон — никто это не считал.

Напомним, Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. За свою карьеру он успел поиграть в «Спартаке», «Бенфике», «Сельте», «Алавесе» и других командах.