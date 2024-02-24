​Фанаты «Динамо» и ЦСКА устроили файер-шоу после матча

В субботу на сборах в Турции проходило московское дерби – товарищеский матч проводили «Динамо» и ЦСКА. «Бело-голубые» отпраздновали волевую победу со счётом 2:1. После финального свистка фанаты клубов устроили яркое файер-шоу.

Стоит сказать, что до возобновления чемпионата России остаётся меньше недели. В субботу, 2 марта, ЦСКА проведёт домашнюю игру Премьер-лиги против «Оренбурга». На следующий день, 3 марта, «Динамо» сразится с «Локомотивом» в дерби.

На текущий момент «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ третье место, а ЦСКА – восьмое.