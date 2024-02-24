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Глушаков не исключил, что летом может закончить карьеру

24 Февраля 2024 • 19:12 Комментировать

Экс-футболист «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о своём ближайшем будущем.

«Есть желание поиграть до лета, а уже потом принимать глобальное решение по карьере, есть ли смысл дальше выходить на поле или пора забить гвоздь и повесить на него бутсы», — заявил Глушаков «Матч ТВ».

Хавбек признался, что после окончания карьеры хотел бы попробовать себя в роли тренера или функционера.

Первую часть текущего сезона 37-летний Глушаков провел в костромском «Спартаке», однако зимой покинул команду свободным агентом.

Ранее футболист провел два сбора вместе с «Ростовом», после которых покинул расположение клуба.

Глушаков рассказал, что Баста предложил ему играть за СКА

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков
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