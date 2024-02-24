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Карраскаль ассистировал и забивал, а «Динамо» переломило ЦСКА в контрольном матче

24 Февраля 2024 • 18:52 Комментировать
Динамо Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

«Динамо» и ЦСКА сошлись в товарищеском матче. Контрольная игра состоялась 24 февраля.

Протокол игры  
Динамо Москва2:1ЦСКА Москва
  Гайич Милан 73' (0:1)
Грулёв Вячеслав (1:1) 83'  
Карраскаль Хорхе  (2:1) 89'  
Лещук ИгорьДаса ЭлазарБальбуэна ФабианФернандес РобертоПаршивлюк СергейБителлоЧавес ЛуисФомин ДаниилЛаксальт ДиегоМакаров ДенисТюкавин Константин
Запасные: Скопинцев ДмитрийМаричаль НиколасКудравец АндрейГрулёв ВячеславКарраскаль ХорхеНазаренко ЕгорГладышев Ярослав
Акинфеев ИгорьВиллиан РошаМойзес РобертоАгапов ИльяДивеев ИгорьДавила ВикторФайзуллаев АббосбекГайич Милан IIIМендес ВикторЧалов ФёдорОбляков Иван
Запасные: Рядно МихаилЛукин МатвейЗделар СашаШайхутдинов ВладимирМусаев ТамерланКисляк МатвейКеллвен ДугласНабабкин КириллТороп Владислав
24 февраля. Стадион "Regnum Carya stadium".

 

Завершается подготовка российских клубов к рестарту РПЛ, всего неделя осталась до официальных матчей. В преддверии важных игр ЦСКА и «Динамо» решили не мелочиться с соперниками, устроив очный поединок. Московские клубы сошлись в Белеке, «братское» дерби подразумевало использование лучших игроков, собственно, так и получилось, Федотов с Личкой практически основные составы выставили.

За ЦСКА играли Акинфеев, Гайич, Дивеев, Виллиан, Мойзес, Агапов, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Давила и Чалов. Максимально боевое сочетание. «Динамо» задействовало Лещука, Дасу, Бальбуэну, Фернандеса, Паршивлюка, Чавеса, Лаксальта, Фомина, Макарова, Бителло и Тюкавина. Именно эти ребята и захватили инициативу. «Динамо» взяло мяч под контроль, постоянно накатывалось в позиционных атаках, очень много атаковало. Но было одно но – минимум опасности.

Такой мощный старт от «Динамо» (пусть и без явных опасных моментов) сподвиг Федотова на замену – Келлвен вышел вместо Агапова. И на исходе часа игрового времени всё-таки случился голевой момент. И случился он у ЦСКА. Аббос Файзуллаев воспользовался ошибкой обороны «Динамо» (защитник понадеялись друг на друга и оставили мяч). Пробил полузащитник из выгодной позиции, но спас ситуацию Лещук.

А перед самым перерывом уже осмысленная атака должна была выводить ЦСКА вперёд. Иван Обляков слева от штрафной площади отыскал Давилу, тот сильно прострелил на ближнюю штангу, откуда пробил Фёдор Чалов. Мощный удар россиянина сотряс перекладину. Атаки ЦСКА лучше разгонялись и после перерыва. По правому краю разогнался Келлвен, он же и выполнил чёткий кросс на Давилу, а Виктор слишком сблизился с Лещуком, поэтому не смог того переиграть.

У «Динамо» первая замена состоялась только на исходе часа игрового времени: вышел Карраскаль вместо Фомина. Однако «бело-голубые» никак не могли вернуться в игру, позиционные атаки дивидендов не приносили, а вот оборона всё чаще «зевала». Наконец случился и гол.  Виктор Мендес выиграл подбор у штрафной площади «Динамо» и сыграл на Милана Гайича, который бильярдным ударом вонзил мяч в нижний угол – 1:0. Сначала линейный арбитр зафиксировал положение «вне игры», но после совещания главный рефери гол засчитал.

Гайич мог и дубль оформить, плотно приложившись уже после передачи другого чилийца Давилы, но Игорь Лещук кончиками пальцев достал мяч в углу. Этот сейв оказался решающим, ведь «Динамо» взбодрилось, навалилось и сумело в концовке отыграться. Карраскаль забросил на Грулёва, Вячеслав подвинул Дивеева и мощнейшим ударом прошил Торопа – 1:1. А на последних секундах Карраскаль успел сказать ещё и решающее слово. Получил передачу от Чавеса, ускользнул от Дивеева в штрафной площади и пробил голкипера – 2:1. Волевая победа имени Хорхе Карраскаля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва

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