​«Локомотив» обыграл «Ростов» в закрытом матче

В субботу «Локомотив» и «Ростов» проводили товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Игра проходила в закрытом формате, но клубы не стали скрывать её результат. «Железнодорожники» добились волевой победы со счётом 3:1. На гол Вахании москвичи ответили дублем Тикнизяна и результативным ударом Жемалетдинова.

Отметим, что после первой части сезона «Локомотив» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место, а «Ростов» - десятое.

Матчи ближайшего тура чемпионата России пройдут 1, 2 и 3 марта.