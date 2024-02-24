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​«Локомотив» обыграл «Ростов» в закрытом матче

24 Февраля 2024 • 18:29 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Ростов

В субботу «Локомотив» и «Ростов» проводили товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Игра проходила в закрытом формате, но клубы не стали скрывать её результат. «Железнодорожники» добились волевой победы со счётом 3:1. На гол Вахании москвичи ответили дублем Тикнизяна и результативным ударом Жемалетдинова.

Отметим, что после первой части сезона «Локомотив» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место, а «Ростов» - десятое.

Матчи ближайшего тура чемпионата России пройдут 1, 2 и 3 марта.

Протокол игры  
Локомотив Москва3:1Ростов

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов

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