​ЦСКА, возможно, потерял защитника

В субботу в рамках подготовки ко второй части сезона товарищеский матч проводят московские «Динамо» и ЦСКА. Примерно в середине первого тайма был заменён защитник «армейцев» Илья Агапов. Судя по всему, 23-летний футболист получил повреждение.

Илья Агапов перебрался в ЦСКА прошлой зимой. С тех пор защитник провёл 14 официальных матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Динамо» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Отметим, что до возобновления сезона РПЛ осталось меньше недели.