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​ЦСКА, возможно, потерял защитника

24 Февраля 2024 • 17:37 Комментировать
Динамо Москва
0:0
ЦСКА Москва
2-й тайм

В субботу в рамках подготовки ко второй части сезона товарищеский матч проводят московские «Динамо» и ЦСКА. Примерно в середине первого тайма был заменён защитник «армейцев» Илья Агапов. Судя по всему, 23-летний футболист получил повреждение.

Илья Агапов перебрался в ЦСКА прошлой зимой. С тех пор защитник провёл 14 официальных матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Динамо» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Отметим, что до возобновления сезона РПЛ осталось меньше недели.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Илья Агапов

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