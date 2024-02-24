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Глушаков — о будущем: Были переговоры, но что-то не срослось

24 Февраля 2024 • 17:07 Комментировать

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков высказался о поиске нового клуба.

Напомним, на данный момент 37-летний Глушаков является свободным агентом. Зимние сборы футболист провел с «Ростовом», однако клуб не стал подписывать с ним контракт.

«Да, окно закрылось, но я тренируюсь, открыт к любым предложениям. Были звонки, переговоры, но, к сожалению, что‑то не срослось», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Как отметил футболист, сейчас в России клубы больше смотрят на молодых игроков, которых со временем можно будет выгодно продать. Глушаков добавил, что в Европе другой подход, там никто не смотрит на возраст футболиста.

Первую часть текущего сезона Глушаков провел в «Спартаке» из Костромы, за который сыграл в семи матчах и записал на свой счет один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
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