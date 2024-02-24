Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Команда ЦСКА укомплектована очень солидно, только бы дурака не валяли» эксклюзив

24 Февраля 2024 • 16:45 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал подписания ЦСКА в зимнее окно.

«Я уже посмотрел и почитал информацию про новеньких алжирца и иранца. Оба парня очень молодые, по 19 лет. Выглядят они уже солидно для своего возраста. Но это позиция полузащиты, и тут в 19 лет играть очень сложно. В таком возрасте мало кто играет на высоком уровне. Возможно, это вундеркинды. Дай Бог, чтобы у них все получилось хорошо. Таких игроков берут на перспективу. Интересно, что в итоге получится из молодого игрока.

Трансферы осуществлены, и это очень хорошо. У нас все нормально. Комплектование команды, можно сказать, завершено. У нас есть два сильных вратаря. В обороне сейчас набор игроков тоже есть, Дивеев тоже выходит уже. Посмотрим, как быстро он восстановится после травмы. После голеностопа тяжело играть всегда бывает. В полузащите тоже теперь комплект есть. В нападение взяли Мусаева. Команда укомплектована очень солидно. Только бы дурака не валяли. Тогда будет толк. Если это тягомотина будет в атаке, то ловить нечего. Мусаев должен добавить скорости в атаке, потому что Чалов и Заболотный – игроки другого плана», - сказал Пономарёв.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» продолжает платить Месси Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров Венгер: «Стоит ли «Ливерпулю» прислушаться к совету Клоппа? Я так не думаю» Клопп принял решение по будущему
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Ягодицы девушки Роналду попали под цензуру в Иране «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума»
Спортивные новости
Селиваненко высказался о предстоящем финале турнира в Дохе между Хачановым и Меншиком Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Калинской и Паолини Калинская уверенно разобралась со Швёнтек и пробилась в финал турнира в Дубае Хачанов вышел в финал турнира в Дохе, уверенно переиграв Попырина «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, обыграв «Нефтехимик» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Февраля
17:07 · Россия. Премьер-лига
Глушаков — о будущем: Были переговоры, но что-то не срослось
16:23 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» продлил контракт с 19-летним вратарём
16:14 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер ЦСКА высказался о возможном уходе Чалова
15:28 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» запрашивал у ЦСКА 200 млн рублей за Кругового 1
14:13 · Россия. Премьер-лига
Чистяков ответил, хочет ли вернуться в «Зенит» 1
13:59 · Россия. Премьер-лига
Тарханов оценил новичка «Спартака» Угальде
13:54 · Россия. Премьер-лига
Чистяков: «Нобоа - суперфутболист, поэтому я не удивлён его игре»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Агент новичка «Зенита» Педро: «У моего клиента есть всё, чтобы выигрывать титулы»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Магкеева отреагировал на интерес «Пари НН» к игроку
13:15 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Джикия может оказаться в «Зените» 2
12:37 · Россия. Премьер-лига
Чистяков назвал причину перехода из «Зенита» в «Сочи»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Корниленко оценил тренерский потенциал Дзагоева
12:17 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» верят в чемпионство с Юраном
11:19 · Россия. Премьер-лига
Чанов назвал проблему в составе ЦСКА
09:53 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Результат товарищеских матчей не имеет никакого значения»
Все новости
Рекомендуем