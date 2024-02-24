Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал подписания ЦСКА в зимнее окно.

«Я уже посмотрел и почитал информацию про новеньких алжирца и иранца. Оба парня очень молодые, по 19 лет. Выглядят они уже солидно для своего возраста. Но это позиция полузащиты, и тут в 19 лет играть очень сложно. В таком возрасте мало кто играет на высоком уровне. Возможно, это вундеркинды. Дай Бог, чтобы у них все получилось хорошо. Таких игроков берут на перспективу. Интересно, что в итоге получится из молодого игрока.

Трансферы осуществлены, и это очень хорошо. У нас все нормально. Комплектование команды, можно сказать, завершено. У нас есть два сильных вратаря. В обороне сейчас набор игроков тоже есть, Дивеев тоже выходит уже. Посмотрим, как быстро он восстановится после травмы. После голеностопа тяжело играть всегда бывает. В полузащите тоже теперь комплект есть. В нападение взяли Мусаева. Команда укомплектована очень солидно. Только бы дурака не валяли. Тогда будет толк. Если это тягомотина будет в атаке, то ловить нечего. Мусаев должен добавить скорости в атаке, потому что Чалов и Заболотный – игроки другого плана», - сказал Пономарёв.