Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переходы игроков «армейцев» в стан «Пари НН».

«Я не думаю, что это совпадение. Скорее всего есть какая-то договоренность между клубами. Перешли – хорошо. Наверняка, если они понадобятся, то ЦСКА сможет вернуть их обратно. Не исключаю, что это может быть случайность, что игроки перешли именно в «Нижний». Но вряд ли. Думаю, это договоренность между тренерами даже. То есть Юран и Федотов могли обсудить этот вопрос. Обычно только так такие вопросы решаются. Естественно, тренеры с руководством советуются, а потом могут и между собой уже решать такие вопросы. Это вполне законно.

Посмотрим, как ребята заиграют в Нижнем Новгороде. Особенно интересно посмотреть на Кучаева. Все-таки у него была травма. И травма была не самая хорошая. Никто не знает, как он теперь заиграет. Возможно, травма не даст раскрыться теперь полностью. Но желание у него есть, будем наблюдать», - сказал Пономарев.