​«Зенит» запрашивал у ЦСКА 200 млн рублей за Кругового

Недавно было объявлено о том, что летом защитник Данил Круговой станет игроком ЦСКА. «Зенит» после этого решил перевести футболиста во вторую команду. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «армейцы» пытались заполучить 25-летнего Кругового уже зимой. Ближе к закрытию трансферного окна «Зенит» выразил готовность вести переговоры, хотя ранее питерцы отказывались.

По данным источника, ЦСКА предложил за зимний трансфер Кругового 80 миллионов рублей. При этом «армейцы» были готовы заплатить 100 миллионов. «Зенит» же запросил 200 миллионов рублей, и переговоры провалились.

Трансферное окно в РПЛ закрылось в ночь на 23 февраля.