Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о готовности «армейцев» к возобновлению сезона и прошедшей трансферной кампании.

- Как оцениваете зимнюю трансферную компанию ЦСКА: купили Мусаева, алжирца Айсауи и взяли в аренду иранца Риванди?

- Это хорошо, что ЦСКА укрепился. Немного смущает, что Айсауи и Риванди – неизвестные футболисты, но кто-то же их просматривал. Сейчас можно видео посмотреть, как они играют. Хотя для меня Айсауи – это кот в мешке. В таком возрасте тяжело попасть в основной состав. Нужно его наигрывать два-три года. Он же не Пеле и не Стрельцов. Редко бывает, чтобы кто-то в 19 лет закрепился в основном составе. Поэтому я не совсем понимаю эту покупку.

- Риванди тоже молодой. Этому защитнику всего 20 лет.

- Если бы речь шла о дублирующем составе, я бы сказал, что он годится. А так сидеть на лавке… Там и так сидит 12 человек. А нужна игровая практика, иначе развития не получится. Федотов будет его выпускать на 10-15 минут, но это не игра. Тем более, он защитник. Чтобы в 20 лет играть в обороне, нужен талант. Голова еще не соображает в таком возрасте. Вот в 22-23 года нормально.

- А что скажете о Мусаеве?

- Он мне нравится. Хороший парень. Он бежит вперед, берет на себя игру, не ждет передачи, как Чалов и Заболотный. Мусаев – работящий парень. Мне кажется, он закрепится в основном составе.

- Команду покинул Кучаев. Как к этому отнеслись?

- Он правильно сделал. Молодец. Константин бы не играл в основном составе. А в «Пари НН» сможет закрепиться и будет играть. У него была серьезная травма. Он не то, что себя бережет, просто не может набрать те кондиции, которые были раньше. Он себя уже по-другому чувствует. Может, будет страховаться в какой-то момент. Это нужно вырубить мозги после такой травмы, чтобы о ней не думать, но это не каждому удается. А так я верю, что Кучаев перезапустит карьеру в «Пари НН».

- Дивеев тренируется в общей группе. Он поможет «армейцам» в оставшейся части сезона, как думаете?

- У Дивеева тоже была плохая травма. Голеностопный сустав очень опасный. Я знаю много футболистов, которые заканчивали карьеру из-за этой травмы. Там столько суставчиков и маленьких косточек, что они могут ему мешать. Тем более Игорь – большой парень. Вес у него приличный. Непонятно, как он будет чувствовать себя дальше. Дивеев тоже будет беречь себя, как и Кучаев. Сможет выкинуть это из головы – будет играть, нет – ничего не получится.

- ЦСКА все-таки не удалось договориться по аренде Кругового. Как это оцените?

- Да бог с ним. У «армейцев» достаточно хороших ребят в обороне. Лишняя конкуренция не нужна. Это лишняя нервотрепка.

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- Какие предчувствия по второй части сезона? Сумеет ЦСКА исправить ситуацию?

- Запросто. Команда будет бороться за медали, потому что хорошо укомплектована, есть интересные ребята. Думаю, третье место «армейцы» займут. Только бы они не рисковали в защите, как Мойзес играет. С ним надо построже. Он на себя работает, как все бразильцы. Они любят себя в футболе.

- В «Динамо» Лички вы не верите?

- ЦСКА со всеми справится с таким составом. Да, «Динамо» - хорошая команда, но там всего пара-тройка классных игроков, а у «армейцев» состав ровный.

Елена Григорьевская