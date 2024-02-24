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Масалитин: «ЦСКА будет просто доигрывать этот сезон» эксклюзив

24 Февраля 2024 • 15:10 Комментировать

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о готовности «армейцев» к возобновлению сезона и прошедшей трансферной кампании.

- Как оцениваете зимнюю трансферную компанию ЦСКА: купили Мусаева, алжирца Айсауи и взяли в аренду иранца Риванди?

- ЦСКА находится под санкциями, и не каждый игрок поедет в команду. Тем более европеец. Если поправится Дивеев, то на этот отрезок можно было бы вообще никого не покупать. Хотя обычно хоть какие-то приобретения зимой делаются.

- Почему никто не нужен, ведь скамейка у Федотова не такая длинная?

- Просто все крупные покупки совершаются только летом. В данный период времени у ЦСКА есть проблемы с деньгами, поэтому ищут варианты с ребятами, которые в перспективе могут раскрыться. Как, например, Файзуллаев. Он стоил недорого, но раскрылся и повысил свою цену. Другое дело, что с таким подходом «армейцам» будет сложно биться за чемпионство.

- То есть этого усиления не достаточно?

- В принципе, состав и так боевой. Просто в первой части сезона мы видели хорошую игру только отрезками. Это даже не отдельные матчи, а именно отрезки игр. Поэтому команда прошла эту дистанцию ни шатко, ни валко. Во многом это было связано с обороной, в которой никак не могли найти баланс. Но если отладить этот компонент, то коллектив получится очень боеспособный. Понятно, что за медали будет сложно бороться. Но надо постараться.

- Если говорить о пришедших легионерах, это неизвестные молодые игроки. Они смогут побороться за основу?

- Файзуллаев тоже молодой. Все от них зависит. Если ЦСКА дал им шанс, значит, вел этих ребят. Меня больше смущает то, что клуб начал отдавать своих российских игроков по арендам. Почему сделана такая ставка, мне непонятно. Можно было бы своих ребят довести до определенного уровня и продать за хорошие деньги. Это лучше, чем брать кого-то, раскручивать, наигрывать.

- Команду покинул Кучаев. Это потеря?

- Его уход напрашивался, потому что года два назад это был совсем другой футболист. Была очень хорошая связка с Чаловым. Потом он стал неуверенным. Когда выходил, то не помогал команде. Плюс травмы. Возможно, смена обстановки как-то его встряхнет.

- ЦСКА все-таки не удалось договориться по аренде Кругового. Как это оцените?

- Полгода с Круговым ничего не изменят. Этот сезон по большому счету ЦСКА будет просто доигрывать. Главное - не провалиться. В любом случае выше, чем цели борьба за бронзу, в этом чемпионате уже не будет.

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- А каковы шансы завоевать бронзу?

- Теоретически они остаются. Но тут многое зависит от того, как будет выступать «Динамо». «Зенит» и «Краснодар» не провалятся, а по команде Лички сложно сказать. Возможно, это вообще темная лошадка, которая может выстрелить и включиться в чемпионскую гонку.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин
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