Чистяков ответил, хочет ли вернуться в «Зенит»

Защитник Дмитрий Чистяков, который до конца сезона будет выступать за «Сочи» на правах аренды, выразил надежду, что после окончания соглашения сможет вернуться в петербургский «Зенит».

«Конечно, надежда есть. Не люблю смотреть далеко вперед, это разговоры впустую. Сейчас главное - сконцентрироваться на работе в «Сочи», набрать форму и помочь команде. Что будет летом, покажет время», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России 30-летний защитник сыграл за «сине-бело-голубых» пять матчей. По итогам 18 туров «Зенит» идет на втором месте, а «Сочи» - на последнем.