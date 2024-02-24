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Чистяков ответил, хочет ли вернуться в «Зенит»

24 Февраля 2024 • 14:13 Комментировать (1)

Защитник Дмитрий Чистяков, который до конца сезона будет выступать за «Сочи» на правах аренды, выразил надежду, что после окончания соглашения сможет вернуться в петербургский «Зенит».

«Конечно, надежда есть. Не люблю смотреть далеко вперед, это разговоры впустую. Сейчас главное - сконцентрироваться на работе в «Сочи», набрать форму и помочь команде. Что будет летом, покажет время», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России 30-летний защитник сыграл за «сине-бело-голубых» пять матчей. По итогам 18 туров «Зенит» идет на втором месте, а «Сочи» - на последнем.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
24 Февраля 2024 в 15:18
не стоит, там ему просто нет места он может вернуться в Зенит, если только резко ужесточат лимит на легионеров
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