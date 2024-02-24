Тарханов оценил новичка «Спартака» Угальде

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о новичке московского «Спартака» - форварде Манфреде Угальде.

«Пока рано делать выводы об игре Угальде, но видно, что качество у него есть. Он усилит «Спартак», им нужен был такой игрок. Посмотрим, как проявит себя в РПЛ. Игрок очень качественный», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Угальде перешел в московский клуб из нидерландского «Твенте» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Манфред сыграл 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.