Чистяков: «Нобоа - суперфутболист, поэтому я не удивлён его игре»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков, который остаток сезона проведет в аренде за «Сочи», высказался о бывшем полузащитнике южан Кристиане Нобоа.

«Нобоа скоро исполнится 39 лет? Это большой срок. Если позволяет здоровье, почему нет? Кристиан - суперфутболист, поэтому я не удивлён его игре», - передает слова Чистякова «РБ Спорт».

Нобоа защищал цвета сочинского коллектива с 2019 по 2024 год. Зимой полузащитник перешел в эквадорский «Эмелек».

В первой половине сезона чемпионата России Кристиан сыграл 11 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.