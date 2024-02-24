Агент новичка «Зенита» Педро: «У моего клиента есть всё, чтобы выигрывать титулы»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы новичка петербургского «Зенита» Педро, высказался о своем клиенте.

«Педро - футболист высочайшего уровня, но у него ещё много пространства для роста, он будет становиться только лучше. Верю, что у него есть все необходимые качества, чтобы выигрывать трофеи», - передает слова агента «РБ Спорт».

Педро перешел в петербургский клуб из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно.

В чемпионате России «Зенит» занимает второе место после 18 туров. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на два пункта.