Агент Магкеева отреагировал на интерес «Пари НН» к игроку

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы защитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Пари НН».

«Всё, о чём сейчас думает Магкеев, это о возвращении в основной состав «Локомотива» и выигрыше конкуренции. Главная задача - помочь клубу достичь поставленных целей», - передает слова агента «Чемпионат».

В первой половине нынешнего сезона 24-летний защитник сыграл 19 поединков за «железнодорожников». Магкеев получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.

По итогам 18 туров чемпионата России «Локомотив» с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице.