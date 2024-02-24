Мостовой: «Джикия может оказаться в «Зените»

Экс-игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался относительно дальнейшей карьеры защитника московского «Спартака» Георгия Джикии.

«Георгий - неплохой защитник. В нем будут заинтересованы почти все клубы РПЛ. Почему Джикия не может оказаться в «Зените»? Это возможно. Бакаев переходил недавно, а он вообще воспитанник», - поделился мнением Александр в разговоре с корреспондентом «РБ Спорта».

В нынешнем сезоне Джикия лишился места в стартовом составе «Спартака». Срок действующего трудового соглашения между «красно-белыми» и 30-летним футболистом истекает в конце сезона.