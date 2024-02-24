Чистяков назвал причину перехода из «Зенита» в «Сочи»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о причинах перехода в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

«Мне нужно реанимировать карьеру, набрать физическую форму и вернуться в игровой тонус. Выбор у меня был, но он был небольшим. Когда поступило предложение от «Сочи», сразу его принял», - рассказал защитник в интервью журналисту «РБ Спорта».

В первой половине нынешнего сезона Дмитрий сыграл восемь поединков за «сине-бело-голубых» во всех турнирах.

По итогам 18 туров «Зенит» занимает второе место, а «Сочи» находится на последней позиции.