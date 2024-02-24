Корниленко оценил тренерский потенциал Дзагоева

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мыслями о перспективах бывшего футболиста Алана Дзагоева на тренерском поприще.

«Он двигается в правильном направлении. Важно, что ему нравится то, что он делает, смотреть на футбол с новой стороны. Убеждён, что всё в его руках. Он сам должен определиться, нужна ли ему тренерская карьера», - передает слова функционера Metaratings.ru.

Напомним, что Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры в ноябре минувшего года. Последним клубом полузащитника была греческая «Ламия». Зимой он проходил стажировку в «Крыльях Советов».