В «Пари НН» верят в чемпионство с Юраном

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о словах главного тренера команды Сергея Юрана. В одном из интервью специалист заявил, что стремится к чемпионству в РПЛ.

«Верим ли мы, что Юран может стать чемпионом с «Пари НН»? Да. Сергей Николаевич очень сильный тренер и ставит перед собой реалистичные задачи. Не летает в облаках и отвечает за слова», - передает слова руководителя «Матч ТВ».

После 18 туров Российской премьер-лиги нижегородский коллектив набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. Подопечные Юрана отстают от лидирующего «Краснодара» на 14 баллов.