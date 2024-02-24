Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» эксклюзив

24 Февраля 2024 • 11:57 Комментировать

Стало известно, кто будет первым номером московского «Спартака» в весенней части сезона. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», главный тренер «народной команды» Гильермо Абаскаль решил довериться Александру Максименко.

В первой половине сезона Российской премьер-лиги 25-летний голкипер сыграл 12 матчей. Максименко пропустил 14 голов, а в четырех встречах сохранил ворота в неприкосновенности.

По итогам 18 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в таблице. В рамках 19-го тура РПЛ «красно-белые» на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Игра пройдет в начале марта.

Агент оценил трансфер Угальде в «Спартак»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Максименко Гильермо Абаскаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» «Барселона» продолжает платить Месси Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера «Реал» хочет купить новую звезду - ценник 100 миллионов евро «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо ​Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» новичка с ценником в 100 млн евро Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» Венгер: «Стоит ли «Ливерпулю» прислушаться к совету Клоппа? Я так не думаю» Рамос поделился ожиданиями от возвращения на «Сантьяго Бернабеу» 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​Ягодицы девушки Роналду попали под цензуру в Иране «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала»
Спортивные новости
Калинская уверенно разобралась со Швёнтек и пробилась в финал турнира в Дубае Хачанов вышел в финал турнира в Дохе, уверенно переиграв Попырина «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ, обыграв «Нефтехимик» CAS оставил в силе решение МОК о приостановке членства Олимпийского комитета России Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях обыграть «Тампу» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Февраля
11:19 · Россия. Премьер-лига
Чанов назвал проблему в составе ЦСКА
09:53 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Результат товарищеских матчей не имеет никакого значения»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов: «Зениту» нужно пошаманить, чтобы найти замену Кержакову»
08:45 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Я дойду до чемпионства»
23 Февраля
23:13 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Матч с «Зенитом» даёт возможность «Спартаку» поднять престиж своего сезона»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Захарян – в старте «Реал Сосьедада» на матч с «Вильярреалом»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Динамо» не нужны новые футболисты, у них всё хорошо»
21:44 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» заявили, что не получали официальных предложений по Магкееву от «Пари НН»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Языджи сделал сладкий подарок игрокам ЦСКА на сборах в Турции фото
21:18 · Россия. Премьер-лига
Медведев рассказал, почему Круговой не отправился в ЦСКА этой зимой
20:58 · Россия. Премьер-лига
Корниленко назвал трансферное окно спокойным и ровным для «Крыльев»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал, что его расстроило в игре «Динамо» в матче с «Балтикой»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Деменко оценил трансферную кампанию клубов РПЛ
20:07 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Галактионов не отпустил Магкеева в «Пари НН» слухи
19:44 · Россия. Премьер-лига
Юран объяснил, почему критикует судейство в РПЛ
Все новости
Рекомендуем