Стало известно, кто будет первым номером московского «Спартака» в весенней части сезона. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», главный тренер «народной команды» Гильермо Абаскаль решил довериться Александру Максименко.

В первой половине сезона Российской премьер-лиги 25-летний голкипер сыграл 12 матчей. Максименко пропустил 14 голов, а в четырех встречах сохранил ворота в неприкосновенности.

По итогам 18 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в таблице. В рамках 19-го тура РПЛ «красно-белые» на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Игра пройдет в начале марта.

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