Чанов назвал проблему в составе ЦСКА

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что в нынешнем составе «армейского» клуба нет лидера, если не считать голкипера Игоря Акинфеева.

«Чтобы выявился лидер в ЦСКА среди полевых футболистов, нужно стабилизировать и укрепить состав. Тогда появится и игрок, который поведет за собой команду. На данный момент такого футболиста нет», - передает слова Чанова Legalbet.

После первой половины нынешнего сезона ЦСКА набрал 28 баллов и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Владимира Федотова отстают от лидирующего «Краснодара» на десять очков.