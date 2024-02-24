Игнашевич: «Результат товарищеских матчей не имеет никакого значения»

Рулевой калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о значимости результатов товарищеских матчей.

«О трансформации команды мы будем говорить в сезоне, потому что результат товарищеских матчей не имеет абсолютно никакого значения. В РПЛ будет все по‑другому», - передает слова Игнашевича «Матч ТВ».

Стоит отметить, что на зимних сборах калининградская команда одержала пять побед и потерпела два поражения.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Балтика» набрала 13 баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В первом матче после паузы команда сыграет против «Сочи».