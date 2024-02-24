Юран: «Я дойду до чемпионства»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своих чемпионских амбициях в Российской премьер-лиге.

«Я дойду до этой вершины. У каждого амбициозного тренера есть максимальные задачи. У меня такая - бороться за чемпионство. Я туда дойду. По щелчку пальцев оно не сделается», - рассказал специалист в выпуске «Коммент.Шоу».

После первой половины сезона нижегородский клуб набрал 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. В первом матче Российской премьер-лиги после зимнего перерыва «Пари НН» на своем поле примет воронежский «Факел». Встреча пройдет 3 марта.