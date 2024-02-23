Захарян – в старте «Реал Сосьедада» на матч с «Вильярреалом»

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян – в стартовом составе клуба из Сан-Себастьяна на пятничную игру Ла Лиги. В рамках неё дома баски будут принимать «Вильярреал».

Напомним, что у Захаряна к концу февраля всего лишь одно голевое действие в сезоне за «Реал Сосьедад». Его он оформил как раз в прошлом матче Ла Лиги против «Вильярреала» в гостях.

Всего в этом сезоне у 20-летнего российского футболиста набралось уже 27 выходов на поле во всех официальных турнирах. Его клуб прямо сейчас располагается на шестом месте турнирной таблицы с 40 очками. Отставание от первой пятёрки весомое – девять баллов.