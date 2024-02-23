Орещук: «Динамо» не нужны новые футболисты, у них всё хорошо»

Роман Орещук, футбольный функционер и агент порассуждал на тему глубины состава московского «Динамо». По его мнению, столичному клуб не нужны усиления состава.

«У них хорошая команда. Я видел игру «Динамо» в матче с «Крыльями», им не нужны новички, всё хорошо. И то, что зимой не было никакой активности, это нормальное явление», - делится Орещук для Metaratings.

Напомним, что «Динамо» в пятницу сенсационно проиграло калининградской «Балтике», пусть и в товарищеском поединке.

Ранее Орещук предположил, что по итогу сезону московский клуб будет находиться как минимум в первой тройке, а, может быть, поднимется и на первое-второе места.