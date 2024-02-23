В «Локомотиве» заявили, что не получали официальных предложений по Магкееву от «Пари НН»

В московском «Локомотиве» заявили, что клуб не получал официальных предложений по защитнику Станиславу Магкееву от нижегородского «Пари НН».

«Официально «Пари НН» в клуб по Магкееву не обращался, а кулуарные разговоры мы не комментируем. Никаких переговоров не было и речи о том, что кто‑либо заблокировал трансфер, не идет», - рассказали телеканалу «Матч ТВ» в пресс-службе «Локомотива».

Вечером пятницы сообщалось, что нижегородский клуб очень хотел забрать себе Магкеева, однако против трансфера игрока обороны на выход высказался сам главный тренер «Локо» Михаил Галактионов.