В главных слухах недели вы узнаете, где хочет поиграть Эрлинг Холанн, какой ультиматум Эрику тен Хагу поставил новый владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф, и куда может внезапно перебраться звёздный Килиан Мбаппе. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Холанн выбрал новый клуб

Эрлинг Холанн уже второй сезон проводит в «Манчестер Сити». Оставаться здесь надолго и становиться легендой клуба норвежец не планирует – форвард хочет попробовать себя в разных лигах. Если верить слухам, Холанн уже выбрал себе следующую команду, и это мадридский «Реал». Вопрос лишь в том, когда состоится переезд звёздного игрока на «Сантьяго Бернабеу». Ближайшим летом это вряд ли возможно, а вот в 2025 году – вполне. Подождём и посмотрим, как будет развиваться карьера Эрлинга.

«Барселона» выбрала тренера

Хави покинет «Барселону» по завершению сезона, то есть летом команду примет новый тренер. На неделе в прессе появилась информация о том, что в каталонском клубе определились с кандидатом номер один. Им является Роберто де Дзерби, который сейчас работает в «Брайтоне». В «Барсе» считают, что де Дзерби соответствует клубной ДНК. Не зря его регулярно нахваливал Хосеп Гвардиола.

Но есть проблема – за де Дзерби придётся платить компенсацию в 10-15 миллионов евро. «Барселона» обсудила этот момент с представителями тренера, и те якобы пообещали решить вопрос. При этом каталонцы дали гарантии того, что именно де Дзерби получит работу, если ситуация с компенсацией будет решена положительно. В общем, теперь стороны взяли паузу.

Если с де Дзерби не срастётся, то «Барселона», по слухам, нацелится на немца Ханса-Дитера Флика.

Рэтклифф поставил тен Хагу ультиматум

«Манчестер Юнайтед» может пополнить список топ-клубов, где ближайшим летом сменится главный тренер. Если верить информации из прессы, то новый владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф решит судьбу Эрика тен Хага по завершению сезона. Чтобы сохранить работу, нидерландец должен решить задачу по финишу в зоне Лиги чемпионов. Если задача не будет выполнена, тен Хаг покинет клуб, и он якобы уже об этом знает. Сейчас «Юнайтед» отстаёт от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

Выбор Хаби Алонсо

Хаби Алонсо впечатляет результатами в леверкузенском «Байере», поэтому молодой тренер интересен более статусным европейским клубам. Видеть Алонсо в своих рядах хотят «Ливерпуль» и «Бавария», которые как раз ищут новых тренеров на лето. Плюс Хаби есть на радаре «Реала», но тут речь идёт о долгосрочной перспективе – мадридцы недавно продлили контракт с Карло Анчелотти.

По слухам, в списке приоритетов Хаби Алонсо интересующиеся им клубы идут в таком порядке: «Ливерпуль», «Реал», «Бавария». При этом молодой тренер может остаться в «Байере» и на следующий сезон – поговаривают, что испанец хотел бы выступить с командой в Лиге чемпионов. В общем, Алонсо предстоит сделать непростой выбор – вариантов хватает.

Мбаппе может уехать в АПЛ

Мало кто сомневается в том, что ближайшим летом Килиан Мбаппе примерит на себе футболку «Реала». Тем удивительнее выглядит информация, которая просочилась в прессу на днях. Сообщалось, что перехватить Мбаппе у «Реала» рассчитывает «Манчестер Сити». Гранд Английской премьер-лиги якобы не прочь привлечь звёздного француза финансами и мощным спортивным проектом. Представить Килиана в футболе «горожан» сложновато, но в футболе случается всякое. Быть может, переход форварда в «Реал» сорвётся, и тогда…

Слухи собирал Александр Тихий.