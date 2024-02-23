Турецкий вингер «Лилля» Юсуф Языджи всегда с теплотой отзывался о периоде своей карьеры, который он провёл в России. Напомним, Языджи выступал за московский ЦСКА во второй половине сезона-2021/22, тогда он забил в составе «армейцев» восемь голов в 10 играх РПЛ.

Вот и сейчас во время зимних сборов ЦСКА в Турции Языджи сделал приятный подарок бывшему клубу. Он подарил «армейцам» целый поднос настоящей турецкой пахлавы, которым с радостью поделилась пресс-служба «красно-синих» в клубном телеграм-канале.

В текущем сезоне в активе Языджи 31 матч за «Лилль» во всех турнирах, в них 27-летний футболист забил 10 голов и оформил три ассиста.